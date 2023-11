All'asta la Lamborghini del film The Wolf Of Wall Street

La Lamborghini Countach usata da Leonardo DiCaprio nel film The Wolf of Wall Street sarà messa a breve all'asta. La speciale versione del modello della casa di Sant'Agata Bolognese, una 25th Anniversary Coupé del 1989, utilizzata nel film, sarà infatti venduta il 25 novembre ad Abu Dhabi, la sera prima del Gran Premio di Formula 1 Ethiad Airways Abu Dhabi 2023.





L'auto, la cui quotazione potrebbe raggiungere una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di dollari, fu davvero distrutta nel film ed è con tutte le sue ammaccature che viene ora messa all'asta. In totale, in The Wolf of Wall Street, la Lamborghini Countach resta in scena per 3 minuti e 11 secondi.

In una sequenza, Jordan Belfort, ovvero il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, si rende protagonista di un incidente con la Lambo. Sul sito della casa d'aste Bonhams, nella descrizione dell'auto si assicura che la Countach è erfettamente conservata nelle condizioni del film.

La Lamborghini Countach 25th Anniversary del 1989 non sarà però l'unico oggetto dell'asta. Insieme all'auto verranno venduti anche il certificato di autenticità, gli abiti di scena di Jordan Belfort, la sedia da regista e la clapperboard firmati da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, due felpe con cappuccio come quelle indossate dalla crew e due Dvd del film.

Quella utilizzata nel film, è una delle sole 658 edizioni prodotte in occasione del 25esimo anniversario dell'uscita della Lamborghini Countach.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA