Anas, lavori sulla statale del Tenda a Centallo e a Levaldigi

L'Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja a Centallo e Levaldigi, in provincia di Cuneo. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è prevista la chiusura al transito della carreggiata. La chiusura sarà in vigore nella sola fascia oraria 21-7, al fine di mitigare il più possibile i disagi per la circolazione. Il centro abitato di Centallo sarà interessato dai lavori da lunedì 6 a sabato 11 novembre. Completate le lavorazioni, a partire da lunedì 13 e fino a sabato 18 novembre il cantiere si sposterà a Levaldigi dove sarà eseguito il ripristino della pavimentazione anche nella rotatoria di intersezione tra la statale 20 e la provinciale 184 (km 57,900). Durante la chiusura notturna il traffico sarà deviato sul percorso alternativo locale tramite apposita segnaletica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA