Viabilità, chiusura invernale per colle Piccolo San Bernardo

E' scattata la chiusura invernale del Colle del Piccolo San Bernardo, sulla statale 26 "della Valle d'Aosta", a circa 2.200 metri di quota sul livello del mare, che unisce la Valle d'Aosta all'Alta Savoia (Francia). Lo ha comunicato l'Anas. La chiusura del versante italiano riguarda il tratto compreso tra il bivio per località Les Suches (km 152,150) e il confine di Stato con la Francia (km 156,346). "Con la chiusura al traffico della statale - si legge in una nota - saranno smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, prevista in primavera. Il Colle del Gran San Bernardo, sulla statale 27, tra Italia e Svizzera, è stato chiuso al traffico il 16 ottobre.



