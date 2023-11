Fegica, 'serve riforma che qualifichi il settore dei carburanti'

"Occorre una riforma che qualifichi il settore (della distribuzione dei carburanti ndr.) e gli operatori che svolgono un servizio di pubblica utilità.

Diversamente non crediamo si possa fare tanta strada. Serve un quadro normativo complessivo, che ridia certezza a questo settore, definendo e qualificando la figura del titolare dell'impianto e del fornitore".

Così il presidente della Fegica, Federazione gestori impianti carburanti e affini, Roberto Di Vincenzo, in audizione presso la commissione Finanze della Camera.

"Della miriade di operatori indipendenti che si sono affacciati sul mercato - ha spiegato - nessuno ha un'integrazione verticale nella filiera, sono tutti passaggi che arrivano direttamente dai produttori, dai raffinatori, nessuno o pochissimi sono titolari di depositi costieri, non c'è una nave di prodotto che venga importata da questi soggetti. Esiste un margine tra il prezzo medio Italia e il prezzo che fanno questi signori. Questo dovrebbe fare accendere un minimo l'attenzione".

"Il prezzo amministrato - ha inoltre sottolineato Di Vincenzo - avrebbe risolto un sacco di problemi al Paese, al governo, agli automobilisti, agli operatori".



