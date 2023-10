The I.C.E. St. Moritz tornerà in scena il 23 e 24 Febbraio

In attesa del freddo, a St. Moritz ci si comincia ad organizzare per la prossima edizione di The I.C.E., tra i concorsi di eleganza più attesi della stagione. Dopo il successo dell'edizione 2023, l'ormai consolidato appuntamento tornerà in scena nell'Engadina il 23 e 24 febbraio 2024.

Il lago ghiacciato, come sempre, sarà il centro nevralgico dell'intero evento, tra auto classiche e spettacolo per collezionisti, amanti delle automobili, del design e del lifestyle di lusso a più ampio spettro. Riconfermato il format della manifestazione inaugurato con la passata edizione.

Nella giornata di venerdì 23 di The I.C.E. St. Moritz, dedicata all'esposizione statica, le vetture si presenteranno al pubblico e ai media, mentre i proprietari avranno occasione di raccontarle e la giuria avrà un primo momento di valutazione.

Sabato 24 sarà invece una giornata più dinamica, con le auto impegnate a sfilare sul lago ghiacciato.

Su questa pista, le vetture partecipanti saranno selezionate da un comitato di esperti all'interno di quattro categorie, ovvero Barchettas on the Lake (auto da corsa biposto), Open wheels (monoposto degli anni '50, '60 e '70), Concept Cars & One Offs (esemplari unici) e Icons on Wheels, categoria dedicata alle auto dalla classe senza tempo.

