Argentina: governo, in 48 ore di nuovo benzina ai distributori

Il governo dell'Argentina conta di poter risolvere entro le prossime 48 ore il problema della scarsezza di combustibile che ha provocato negli ultimi giorni la presenza di lunghissime code ai distributori. Tre petroliere cariche di combustibile importato, informa l'esecutivo, sono già arrivate nel corso del fine settimana ed altre quattro sono in arrivo nei prossimi giorni. Dopo aver puntato il dito contro i produttori e minacciato il blocco delle esportazioni, il governo parla adesso anche di una "corsa ai distributori" provocata da settori dell'opposizione nell'attuale contesto elettorale. Secondo l'esecutivo piuttosto che scarsezza si registra infatti un'eccesso di domanda che mette in crisi il sistema di distribuzione del combustibile. La crisi e la furia degli automobilisti per la mancanza di benzina è stata cavalcata dal candidato oppositore al ballottaggio delle presidenziali. L'ultraliberista Javier Milei si è fatto vedere nel fine settimana nel mezzo di una coda di automobilisti accusando il governo di provocare la crisi con la sua politica di controllo dei prezzi.



