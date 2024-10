Car sharing, da giunta Bologna ok a nuovi operatori per tre anni

Via libera della giunta bolognese all'arrivo di nuovi operatori di car sharing per il triennio 2025-2027. È stata approvata una delibera con le indicazioni per l'affidamento del servizio di car sharing a flusso libero, e l'iter ora proseguirà in Consiglio comunale. L'obiettivo è rafforzare l'attuale servizio, sperimentato positivamente dal 2018, con una diffusione territoriale potenzialmente più capillare.

I contratti in essere con i due operatori scadranno a dicembre 2024. La delibera affida a Srm la gestione della procedura di affidamento del servizio, in collaborazione con il Comune, e stabilisce le linee guida per la redazione del bando: tra queste l'eliminazione del tetto massimo della flotta di veicoli autorizzabile, dando in tal modo la possibilità di partecipare a più operatori senza alcun tipo di esclusiva; la presenza nelle flotta di ciascun operatore di almeno il 60% di auto con motore full-electric o ad alimentazione ibrida, anche plug-in; l'opzione di introduzione del servizio di scooter-sharing elettrico; l'opzione di estensione del servizio all'area metropolitana.

Srm si occuperà anche di sottoscrivere i contratti, gestire la relazione con gli operatori e monitorare il servizio. Il periodo di affidamento sarà di tre anni dalla sottoscrizione del contratto e la durata di ciascun contratto potrà essere rinnovata per altri due anni, qualora l'operatore si vincoli per l'intera durata residua alla gestione di una flotta interamente full-electric.

Sono inoltre previsti l'aumento dei parcheggi riservati al car-sharing nelle zone residenziali e in centro (una volta terminati i cantieri del tram) e l'istituzione di nuovi stalli car-sharing in due aree comunali: in via del Pallone e al parcheggio Staveco.



