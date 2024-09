Sono 800 mila i punti di ricarica offerti da Kia Charge

Con Kia Charge, la soluzione rivolta a privati e ad aziende, la casa coreana offre un unico abbonamento per ricaricare le sue vetture elettriche sul territorio europeo. Questa soluzione consente agli oltre 100.000 abbonati di accedere agli 800.000 punti di ricarica AC e DC presenti nei 28 Paesi europei. Si tratta di un quantitativo cresciuto del 10% rispetto al secondo trimestre del 2024 e del 39%, in confronto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, gli abbonati hanno la possibilità di accedere anche alle oltre 4.200 stazioni di ricarica ultraveloci della rete Ionity, grazie ad una partnership che sta promuovendo l'ampliamento ad oltre 17.000 stazioni ad alta potenza sulle autostrade europee, entro il 2030.

Continuando a parlare di numeri, al momento, sono stati completati oltre 2,5 milioni di cicli di ricarica con Kia Charge card o per mezzo dell'app Kia Charge, mentre Kia Charge, ad oggi, ha avuto un'adesione del 42%, con un indice di soddisfazione complessivo di circa il 75% "Parallelamente all'aumentare dei veicoli elettrici su strada, è importante accompagnare questa scelta all'implementazione dei punti di ricarica - ha dichiarato Martin Enthofer, director customer experience strategy and solutions Kia Europe - per permettere ai nostri clienti una ricarica agevole dei loro veicoli EV".





