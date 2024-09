Hyundai e Škoda stringono un patto per l'idrogeno

Dopo la firma di un memorandum d’intesa, Hyundai Motor Company e Škoda Group hanno avviato una collaborazione per realizzare un ecosistema di mobilità a idrogeno. Nello specifico, l’accordo riguarda lo studio relativo all’adozione di sistemi e tecnologie a celle a combustibile a idrogeno e di soluzioni ad alta efficienza energetica relativi a progetti e prodotti di mobilità, e l’esplorazione dell’ecosistema dell’idrogeno e delle opportunità legate alla sua catena del valore che va oltre la mobilità.

Infatti, entrambi i brand condividono l’idea che l’idrogeno rappresenti un pilastro fondamentale per una società sostenibile. “La nostra partnership con Škoda Group - ha dichiarato l’executive vice president di Hyundai, Ken Ramírez - mira ad accelerare l’adozione dell’idrogeno, contribuendo al progresso di questa tecnologia e all’obiettivo delle zero emissioni nei mercati globali, compresa la Repubblica Ceca”. “Crediamo che l’idrogeno, insieme alle soluzioni ad alta efficienza energetica, giocherà un ruolo essenziale nella trasformazione della mobilità per un futuro più sostenibile - ha aggiunto Petr Novotný, ceo di Škoda Group - la nostra collaborazione con Hyundai Motor Company mira a consentirci di guardare oltre i confini nazionali e di esplorare mercati più ampi dove queste tecnologie possono avere un impatto maggiore”.

