A Roma Eco festival fa il punto sulla mobilità sostenibile

Mezzi, infrastrutture, progetti, innovazione, tecnologia. Un confronto a tutto tondo sui temi della mobilità sostenibile e della transizione ecologica tra istituzioni, esperti ed aziende. Ha preso il via questa mattina a Roma ECO, il festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. "Capire come ci spostiamo e come ci sposteremo in futuro è un tema fondamentale", ha detto il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, dal palco all'Acquario romano, che per due giorni ospiterà panel e talk ll festival "è un appuntamento importante perché mette al centro l'azione dei territori", ha affermato il presidente Anci Roberto Pella. "Noi sindaci siamo consapevoli dell'importante ruolo che possiamo e dobbiamo svolgere sul tema della mobilità sostenibile, ce lo chiedono i cittadini per avere città funzionali. Le città devono mettersi al passo, e i fondi del Pnrr sono un importante strumento". I comuni sono stati chiamati in causa anche dal presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, che li ha definiti "soggetto protagonista del film della mobilità sostenibile". Ma, "visto che si parla di sicurezza delle persone che si muovono, di vivibilità, dobbiamo perseguire questo scopo senza farne una questione di parte. Tutto questo si concretizzerà se tutti i Comuni, a partire dai più grandi, metteranno in campo quelle azioni per permette ai cittadini di vivere in città più vivibili". Come ad esempio il progetto della Bicipolitana nel comune di Pesaro, illustrato dall'ex sindaco e oggi vicepresidente Commissione Trasporti Parlamento Europeo, Matteo Ricci. Nel nostro paese, ha spiegato, la mobilità sostenibile è ancora implementata "a macchia di leopardo" per tante ragioni, tra cui anche una certa arretratezza culturale, ma "tante amministrazioni sono andate in questa direzione.

Francesco Baroncini, Board Member ECF European Cyclists' Federation, ha affermato che la bicicletta è notoriamente "il mezzo migliore per avere città più sostenibili, salutari e inclusive. Sempre più si va in quella direzione lì. Si progetta per le persone, dobbiamo pensare alle persone che devono avere la possibilità di scegliere il modo migliore per spostarsi".

Oltre a rappresentanti delle istituzioni - come il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi o il capo dipartimento Pnrr del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Fabrizio Penna - anche il mondo delle imprese, con una finestra sui loro progetti in ottica transizione green. Il general manager di Amazon Transport Services, Alfredo Perna, ha spiegato l'impegno dell'azienda sull'elettrificazione del trasporto delle loro merci, mentre l'head of Charging Point Operator Italy di Enel, Simone Tripepi, si è soffermato sul percorso per dotare il paese delle infrastrutture necessarie per la mobilità elettrica: 21.500 i punti di ricarica presenti al momento sul territorio italiano, con la prospettiva di arrivare a 23 mila grazie al primo bando del Pnrr.



