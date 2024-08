Ford Mustang Mach-E viaggia per 916 km senza ricarica

Il totale di 916 km percorsi con una singola carica della batteria ha permesso alla Ford Mustang Mach-E di Kevin Booker e Sam Clarke di stabilire in Gran Bretagna il nuovo primato del Guinness World Records. Questo nella categoria dei viaggi più lungo con un'auto elettrica. Il precedente record di 907,62 km era stato stabilito a Hangzhou, in Cina Al raggiungimento di questo risultato - che ha comportato circa 24 ore di guida con piede 'leggerissimo' - hanno dato il loro contributo Webfleet, la soluzione Bridgestone per la gestione del parco veicoli riconosciuta a livello globale.





Egualmente di Bridgestone i pneumatici progettati per minimizzare la resistenza al rotolamento, e quindi ad ottimizzare l'autonomia. La prova terminata con il record è stato meticolosamente documentato con filmati video, letture del contachilometri, GPS e dati sul livello della batteria verificati in modo indipendente da Webfleet. Dotato di una batteria da 91 kWh e con un'autonomia omologata Wltp di 600 km, la Ford Mach-E Premium Extended Range RWD Auto (con ruote da 18 pollici) è stata selezionata per la presenza di una batteria con tecnologia avanzata e per il confort di marcia.

Viaggiando nella normale viabilità la ustang Mach-E del record ha superato le aspettative, con una media di consumo elettrico di 10,06 km per kWh viaggiando sulle strade pubbliche del Norfolk, Lincolnshire, Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire e Cambridgeshire.

"Questo record è il risultato del duro lavoro e della dedizione di tutte le persone coinvolte in questa impresa - ha affermato Beverley Wise, Webfleet UK regional director di Bridgestone Mobility Solutions - e rappresenta una significativa pietra miliare nell'elettrificazione della mobilità". La percorrenza raggiunta con un solo pieno di energia "dimostra il potenziale dei veicoli elettrici quando vengono supportati dalla progettazione innovativa dei pneumatici Bridgestone e dalla tecnologia avanzata di gestione della flotta".

L'Automobile Association ha fornito il controllo ufficiale e i servizi fondamentali di supporto per l'EV durante il tentativo di record. Edmund King presidente di AA ha detto: "Siamo lieti di aver supportato il conseguimento di questo incredibile risultato con le nostre esperte pattuglie e col team di supporto". "I piloti insieme a Ford Mustang Mach-E, Bridgestone e Webfleet, hanno tutti utilizzato la loro esperienza per dimostrare che i veicoli elettrici possono andare molto più lontano di quanto si pensi. Tali sforzi sono importanti per dimostrare che gli EV possono rappresentare una parte importante della futura combinazione di trasporti".



