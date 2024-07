Sesta generazione di batterie in 5 nuovi siti Bmw nel mondo

Con il debutto della Neue Klasse, declinata in più modelli, Bmw inaugurerà una nuova era di veicoli completamente elettrici caratterizzati da prestazioni energetiche mai raggiunte prima.

Ma il raggiungimento del successo della Neue Klasse - spiega l'azienda di Monaco - dipenderà in larga misura dalla produzione in proprio di potenti batterie ad alta tensione.

Ecco perché il Gruppo Bmw sta espandendo significativamente la sua rete di produzione per la prossima generazione di batterie ad alta tensione. "Stiamo allestendo cinque stabilimenti in tre continenti per produrre la sesta generazione delle nostre batterie ad alta tensione - ha spiegato Milan Nedeljković, membro del board di Bmw AG con responsabilità per la produzione - In tutto il mondo, verrà applicato il principio locale per locale.

"La stretta connessione tra la produzione di batterie e la produzione di veicoli fa parte della nostra strategia - spiega Markus Fallböhmer, Senior svp of Battery Production presso Bmw AG. Una strategia, viene sottolineato del comunicato dell'azienda - che Gruppo Bmw ad aumentare la resilienza della sua produzione.

La Neue Klasse sarà la prima famiglia di modelli Bmw a incorporare le nuovissime celle cilindriche. Queste rappresentano un significativo balzo tecnologico offrendo densità energetica, tempi di ricarica e autonomia notevolmente migliorati. E saranno assemblate in nuove strutture situate il più vicino possibile agli stabilimenti.

Attualmente sono in costruzione impianti dedicati a Irlbach-Strasskirchen (Bassa Baviera), Debrecen (Ungheria), Woodruff (vicino allo stabilimento Spartanburg negli Stati Uniti), Shenyang (Cina) e San Luis Potosí (Messico).

La produzione di Neue Klasse verrà lanciata per la prima volta nello stabilimento di Debrecen nel 2025 e la fabbricazione di batterie ad alta tensione verrà avviata parallelamente.

La Cina produrrà invece la Neue Klasse dal 2026 presso la Bmw Brilliance Automotive (BBA) a Shenyang, in Cina. Anche qui, le batterie ad alta tensione di sesta generazione necessarie per le auto saranno prodotte localmente.

Lo stabilimento messicano di San Luis Potosí è in fase di adeguamento per ottenere una capacità produttiva aggiuntiva della Neue Klasse che inizierà nel 2027. La costruzione del nuovo impianto di assemblaggio delle batterie ad alta tensione è iniziata nello scorso maggio.

L'elettromobilità sta avanzando anche nella Carolina del Sud dove il nuovo stabilimento di Woodruff assemblerà batterie ad alta tensione per rifornire il vicino stabilimento di Spartanburg.

Infine la Germania: a Irlbach-Straßkirchen, nella Bassa Baviera, una nuova struttura fornisce batterie ad alta tensione di sesta generazione agli altri stabilimenti automobilistici tedeschi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA