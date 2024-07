Arriva Smart no limits, il noleggio a chilometraggio illimitato

Le nuove Smart #1 e #3 aggiungono un nuovo livello di libertà alle opzioni di noleggio. Da oggi Smart lancia, infatti, un'importante novità nella sua gamma di soluzioni di mobilità: l'introduzione dell'opzione di noleggio a chilometraggio illimitato. Questa nuova offerta, denominata smart mobility rent no limits, è pensata per soddisfare le esigenze di chi percorre lunghe distanze e desidera massimizzare i risparmi offerti dal powertrain elettrico. Da oggi, privati, liberi professionisti e società di persone possono accedere a questa innovativa soluzione di noleggio presso tutta la rete dei partner Smart. L'autonomia fino a 455 km e la flessibilità garantita dalla ricarica in AC fino a 22 kW / DC fino a 150 kW possono ora essere sfruttati senza limitazioni di chilometraggio, grazie a Smart mobilty rent no limits. I clienti possono godere appieno delle potenzialità delle vetture elettriche Smart senza doversi preoccupare delle limitazioni chilometriche, beneficiando di significativi risparmi sul costo chilometrico. Questa offerta rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno di smart verso una mobilità sostenibile e conveniente, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più dinamica e attenta ai costi. smart continua a innovare e a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, con soluzioni che combinano autonomia, flessibilità e convenienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA