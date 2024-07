Colonnine ricarica veicoli elettrici, a Bolzano aperto il bando

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di spazi per l'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Lo riferisce il Comune di Bolzano precisando che la scadenza è stabilita al 31 ottobre.

La procedura riguarda la concessione di suolo pubblico per l'installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (esclusivamente auto elettriche, non motocicli o altre tipologie di veicoli) a completa cura e spese dei concessionari. In totale verranno messe a disposizione dal Comune di Bolzano 56 postazioni per un totale di 112 stalli di sosta riservati alla ricarica elettrica, che verranno suddivisi fra i quattro migliori partecipanti che presenteranno proposte coerenti con quanto previsto dal bando.



