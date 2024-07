Ampere, rivoluziona la strategia delle batterie Renault

Ampere, azienda europea specializzata nei veicoli elettrici smart, annuncia l'ampliamento della sua offerta di batterie, aggiungendo la tecnologia LFP (Litio-Ferro-Fosfato) alle batterie NMC (Nickel-Manganese-Cobalto), ora utilizzate dal gruppo Renault.

Ampere ha lavorato in stretta collaborazione con i fornitori LG Energy Solution et CATL per realizzare una catena del valore integrata nel continente europeo, garantendo una maggiore competitività della tecnologia LFP per i veicoli prodotti in Europa. I due partner forniranno batterie LFP per diversi modelli delle gamme Renault e Alpine, coprendo il fabbisogno per questa tecnologia fino al 2030.

Parallelamente, i team di Ampere, insieme a LG Energy Solution, hanno sviluppato la tecnologia 'Cell-to-pack'. Questa innovazione, novità assoluta a livello mondiale per le celle a sacchetto (pouch cell), permette di incrementare l'autonomia dei veicoli dotati di chimica LFP integrando più celle e, quindi, più energia a bordo, in un determinato spazio. La tecnologia 'Cell-to-pack' è anche una soluzione che consente di ridurre il costo della batteria. L'integrazione delle tecnologie LFP e 'Cell-to-pack' consentirà ad Ampere di ridurre di circa il 20% il costo delle batterie dei veicoli da inizio 2026.

Affiancata da quattro partner leader nel settore delle batterie (AESC Envision, CATL, LGES e Verkor), Ampere preme l'acceleratore in un ambiente in costante evoluzione e dimostra l'efficienza del suo approccio di collaborazione aperta con i migliori nei rispettivi campi. Le batterie vengono assemblate ad Ampere ElectriCity, nel Dipartimento dell'Alta Francia, nel reparto batterie dello stabilimento di Douai.

Questa tecnologia è perfettamente adatta per alcuni utilizzi e, in particolare, per le auto di piccole e medie dimensioni.

Essendo meno costosa, sta diventando una componente essenziale dell'equazione economica dei veicoli elettrici accessibili e della loro democratizzazione in Europa. Queste tecnologie saranno applicate ai veicoli in tempi record : i primi modelli saranno dotati di batterie LFP da inizio 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA