Parte sperimentazione Stellantis del progetto F-Mobility

Ha preso il via oggi, a Lioni (Avellino), la fase di sperimentazione per veicoli commerciali Stellantis "full electric" nell'ambito del Progetto F-Mobility, che prevede l'utilizzo del nuovo Fiat Professional E-Ducato.

In particolare, la fase di sperimentazione, presso il Comune di Lioni, riguarderà, nelle prossime settimane, un servizio "City Logistic", mediante l'utilizzo di un veicolo dimostratore, il nuovo Fiat Professional E-Ducato, "100% elettrico", e il coinvolgimento di un corriere locale, per ottimizzare le consegne, in relazione al traffico ed alla merce da recapitare.

L'applicazione in un contesto reale consentirà di verificare le prestazioni del veicolo, sia su percorsi standard che su percorsi con varia conformazione geografica. La fase di sperimentazione servirà anche ad ottimizzare il funzionamento del pacco batterie di futuri veicoli commerciali, minimizzando la loro richiesta energetica. Il progetto F-Mobility, avviato il 1° luglio 2020, grazie a un finanziamento della Regione Campania, nel quadro della piattaforma di sviluppo tecnologico Borgo 4.0, si pone l'obiettivo di sviluppare metodi e modelli per la progettazione di nuove soluzioni architetturali per la realizzazione di veicoli a propulsione puramente elettrica in volumi elevati, costi sostenibili e prezzi competitivi, in uno scenario di mercato successivo al 2024. Il partenariato di progetto prevede una collaborazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca su tematiche comuni in materia di Electrification e mobilità sostenibile, che coprono l'intera filiera automotive e che comprende Stellantis Europe (capofila), BLUE Engineering, DACA-I e CERICT. "Sono molto soddisfatto dell'andamento generale del progetto - ha sostenuto l'Ingegner Daniele Valerio Esposito (Head of Technical Center South Europe) - Stellantis è fortemente impegnata su temi strategici come l'elettrificazione e la mobilità sostenibile, che riguardano non solo i nuovi modelli auto, ma anche i veicoli adibiti al trasporto di merci.

Grazie al progetto F-Mobility ci aspettiamo di individuare soluzioni innovative, per i veicoli commerciali, capaci di ridurre il peso del sistema batterie, e di massimizzare la sua resa energetica. Le sfide della mobilità avanzata e sostenibile richiedono l'impegno di tutti. E, sotto questo aspetto, sia la Regione Campania sia le aziende del territorio campano sono certamente in prima linea accanto a Stellantis".



