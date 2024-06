Al via in Ohio produzione della Honda CR-V e:Fcev a idrogeno

La Filiale statunitense di Honda ha annunciato l'avvio della produzione locale della CR-V e:Fcev a idrogeno model year 2025. Assemblata nell'impianto PMC di Marysville, in Ohio, il modello green della Casa nipponica è la Suv prima Fuel Cell alimentata a idrogeno prodotta negli Usa e utilizza le celle a combustibile sviluppate in collaborazione con General Motors e prodotte in Michigan.

La vettura adotta una soluzione ibrida che abbina alle tradizionali Fuel Cell un sistema di alimentazione elettrica plug-in con batterie rifornibili alla colonnina, per un'autonomia complessiva di 435 km per doppio pieno, di cui 388 km garantiti dall'idrogeno.

"Il Performance Manufacturing Center - sottolinea Patrick McIntyre, responsabile del PMC - è stato concepito come un impianto di produzione di piccoli volumi con particolare attenzione all'artigianalità. Sono orgoglioso di come i nostri tecnici di produzione abbiano sfruttato la loro esperienza nella costruzione dell'Acura Nsx per affrontare la sfida di realizzare questa nuovissima Honda CR-V e:Fcev. La produzione di un veicolo elettrico a celle a combustibile a emissioni zero è un ulteriore passo verso l'obiettivo globale di Honda di raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica per i nostri prodotti e le nostre operazioni".



