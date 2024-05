Eco Race, la seconda edizione il 12-13 ottobre 2024

Sono state comunicate le date della seconda edizione di Roma Eco Race, l'evento di regolarità dedicato ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi. Questi veicoli, tra il 12 ed il 13 ottobre 2024 gareggeranno affrontando un percorso dalla lunghezza di circa 200 chilometri che si snoderà tra la città di Roma, l'area dei Castelli Romani, e la Provincia di Frosinone, fino ad arrivare al traguardo di Fiuggi. Organizzata da Automobile Club Roma, in collaborazione con Punto Gas, la 2° Roma Eco Race mantiene l'obiettivo di promuovere e diffondere le tecnologie e i vantaggi della mobilità ecocompatibile. Inoltre, consente di ottenere punti validi per il Trofeo Green Challenge Cup ed il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport. Tre i gruppi dei veicoli ammessi, il primo comprende i mezzi elettrici e le categorie BEV - Battery Electric Vehicles e FCEV - Fuel Cell Electric Vehicles. Il secondo è riservato agli ibridi elettrici ed è composto dalle categorie MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV - Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV - Extended Range Electric Vehicles. Mentre il terzo è dedicato alle categorie ICE GPL - Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL, ICE CNG - Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG, ICE HVO - Internal Combustion Engine Biodiesel HVO e ICE H2 - Internal Combustion Engine Hydrogen.

Parallelamente alla manifestazione, si svolgerà la 2° Roma Eco Race Press, Memorial Fiammetta La Guidara, che ha le medesime caratteristiche ma è riservata ai giornalisti ed ai media del settore automotive, rinnovando la partnership con Uiga, Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive.

"Con l'organizzazione delle prime due edizioni di "Roma Eco Race" nell'ambito del Campionato dedicato alle energie alternative - ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell'Automobile Club Roma - abbiamo coniugato la promozione dello sport automobilistico, nel quadro del nostro ruolo di componente locale della Federazione sportiva in seno al CONI, con l'esigenza di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e della sicurezza stradale. La competizione automobilistica diventa, quindi, un mezzo di narrazione della più ampia sfida verso la transizione energetica".



