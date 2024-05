Electra collega la A4 con le stazioni di ricarica ultraveloce

L'infrastruttura di ricarica ultraveloce di Electra è ormai presente lungo tutti i 545 km di autostrada tra Torino e Trieste. Grazie a una ricarica ultraveloce in soli 20 minuti è possibile percorrere tutta la tratta a bordo di un'auto elettrica, circa nello stesso tempo di un'auto a benzina e con una spesa totale per il rifornimento concorrenziale rispetto ai motori termici, con un risparmio fino al 20-30%.

L'azienda specializzata nella ricarica ultraveloce di veicoli elettrici ha inaugurato quest'anno nuove stazioni di ricarica in prossimità dei caselli autostradali, grazie alle quali percorrere tutti i 545 km del tratto autostradale che collega Torino a Trieste. Inoltre, l'infrastruttura di Electra, presente capillarmente anche in Francia, consente di proseguire fino a Parigi, percorrendo tutti i 1.253 km da Trieste a Parigi con poche ricariche.

A oggi l'Italia è in testa rispetto alle altre nazioni europee con 23 punti di ricarica ogni 100 Bev (battery electric vehicle) circolanti e 3,4 punti di ricarica Dc (corrente continua) ogni 100 Bev circolanti. Questo significa che l'86% del territorio nazionale ha almeno un punto di ricarica ogni 10 km e che, in autostrada, almeno una stazione di servizio su tre è fornita di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.



