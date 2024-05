Il 77% dei giovani vuole siano incentivati i mezzi elettrici

Otto ragazzi su dieci vorrebbero sia più incentivato l'acquisto di veicoli elettrici. È quanto risulta dai dati raccolti dal nono Osservatorio sullo stile di vita sostenibile, un'analisi annuale di LifeGate su 800 individui rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

Il 77% dei giovanissimi tra i 18 e i 24 anni vorrebbe ci fossero più forme di incentivazione all'acquisto degli autoveicoli elettrici.

Proprio per sensibilizzare questa generazione al tema della mobilità sostenibile, Jaguar Land Rover e LifeGate stanno portando avanti un programma negli istituti scolastici. Sono stati coinvolti circa 400 studenti delle scuole di Genova, Milano, Torino, Monza e Brescia, ma anche Bergamo, Verona, Roma e Napoli. Per l'occasione pubblicata anche 'Bugie!', una guida per i giovani contro le fake news sulla transizione all'elettrificazione e la tutela dell'ambiente.

Tra gli obiettivi del progetto, anche quello di lottare contro la disinformazione sul tema della mobilità sostenibile.

Al termine del tour nelle scuole, i partecipanti realizzeranno degli elaborati sull'argomento e gli autori dei più meritevoli saranno invitati all'E-prix di Londra.



