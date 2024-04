L'Audi House of Progress alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, Audi ha presentato in anteprima mondiale la nuova Audi Q6 e-tron, il SUV a elettroni che era presente negli spazi di Portrait Milano a coronare l'installazione Reflaction dello studio Bjarke Ingels Group.

Cuore dell'installazione, come detto, è l'area Performance, dove sono ammirabili due Audi SQ6 e-tron fino al 28 aprile.

Presente dal 2014 all'ormai tradizionale evento milanese, Audi racconterà negli spazi di House of Progress l'approccio alla mobilità a zero emissioni. In questo modo Audi fa proprie le tematiche della Milano Design Week 2024, che spaziano dalla sostenibilità come impegno concreto nella tutela ambientale, alla costituzione e ripristino di un ecosistema sociale più equo.

L'installazione di questa edizione, firmata dallo studio internazionale di design Bjarke Ingels Group, si chiama "Reflaction". Il nome "Reflaction", crasi di "riflessione" e "azione", è intrinsecamente legato al concetto che le nostre azioni nel mondo riflettono l'essenza stessa della nostra esistenza, conferendo ulteriore profondità concettuale all'installazione. Sfruttando le caratteristiche proprie della luce, l'installazione a specchio crea un'immersiva illusione spaziale. Grazie alle pareti specchianti di dimensioni 10 x 1,2 x 8,5 metri, l'ambiente è diviso in quattro settori distinti - Community, Knowledge, Performance e Digital light di Audi.

Al centro dell'installazione, la nuova nata in casa Audi, la Q6 e-tron, il SUV a elettroni che può contare su di una potenza massima di 387 CV, mentre la variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro si avvale di 517 CV in modalità boost. Numeri che permettono, secondo la Casa, un'autonomia sino a 625 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW, che consente di ricaricare fino a 255 chilometri di percorrenza in dieci minuti.

Fino al 28 aprile gli spazi di Audi House of Progress ospiteranno una serie di appuntamenti di approfondimento in cui è protagonista la cultura dell'avanguardia, dell'innovazione e del progresso per uno scambio di idee che spazia dall'approccio filosofico a quello industriale, da quello sociologico a quello imprenditoriale.

Nel primo talk, che ha visto protagonisti Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana, Stefano Boeri, architetto e urbanista, e il Direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo, si è parlato del futuro della mobilità e delle città. "Gli ultimi 10 anni hanno visto una sovversione dei paradigmi della mobilità.

Il problema è che si è affrontato il tema dell'elettrico in modo fideistico, con schieramenti pro e contro. Ma il tifo rischia di rallentare una direzione che ormai è stata presa, perché quando si parla di mobilità sostenibile non si parla di se, ma di quando" ha dichiarato Fabrizio Longo.

