Pun, portale con tutti i punti di ricarica per auto elettriche

Arriva il portale istituzionale che consente di mappare tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici sul territorio nazionale: è online la Pun, Piattaforma Unica Nazionale. Il lancio del nuovo strumento è avvenuto nel corso di una conferenza stampa con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Presenti all'Auditorium del Gestore dei Servizi Energetici i rappresentanti di Gse e Rse (Ricerca sul Sistema Energetico), che hanno collaborato con il Ministero alla realizzazione della piattaforma. Il portale, consultabile all'indirizzo web www.piattaformaunicanazionale.it, permette di localizzare tutte le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio italiano, mostrando dettagli sulla tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, informazioni sugli operatori che erogano il servizio e lo stato del punto di ricarica.

"La Pun - ha sottolineato Pichetto - è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini. L'evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità - aggiunge Pichetto - potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa". Grazie al contributo dei principali gestori delle infrastrutture, oggi la Pun mappa già oltre 32.000 punti di ricarica operativi in Italia, compresi quelli installati sulle reti autostradali, sui 44.000 oggi esistenti. L'inserimento dei dati terminerà entro il 26 luglio prossimo. A settembre saranno operativi i cruscotti per la pianificazione, mentre a dicembre sarà completata l'interoperabilità in real-time con gli operatori e sarà rilasciata l'App per accedere ai servizi della Pun dagli smartphone.







