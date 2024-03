Citroën affianca Pikyrent nel car sharing elettrico

Citroën ha aderito al progetto di Pikyrent, la start up dedicata alla micro-mobilità condivisa 100% elettrica che, attualmente offre un servizio attivo a Bari, dove opera con 32 Citroën Ami, alle quali se ne aggiungeranno altre 30, e con 6 My Ami Cargo. Presto questa tipologia di car sharing urbano ad impatto zero verrà estesa anche nella città di Taranto.

Grazie all'assenza di emissioni di CO2 in movimento, la Ami consente di accedere alle zone a traffico limitato nei centri urbani, dove permette di muoversi per una distanza di 75 km per via dell'autonomia offerta dalla batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in 3 ore sfruttando una presa elettrica standard da 220V ed il cavo di bordo. La Citroën My Ami Cargo, invece, affianca i professionisti nelle sempre più intense attività di consegna nei contesti urbani, grazie allo spazio di carico modulare, ricavato accanto al sedile del conducente, con il quale si possono trasportare pacchi, posta e attrezzi.

Per dare un'idea di quanto venga utilizzato questo servizio, analizziamo i dati registrati, a 15 mesi dalla sua partenza. In questo arco di tempo sono stati effettuati 18.000 noleggi totali, sono stati percorsi oltre 70.000 km, e 2.800 utenti hanno noleggiato la microcar francese per una durata media di ciascun noleggio di circa 15 minuti. Inoltre, grazie alla guida a zero emissioni, sono stati risparmiati circa 20 tonnellate di CO2.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA