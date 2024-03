Acea, 'l'automotive investe nell'elettrico, ma l'Ue ci ascolti'

L'automotive, il tech e il settore dell'energia sono tutti d'accordo: costruire un ecosistema europeo di veicoli elettrici è uno "sport di squadra". Riuniti dall'Associazione dei costruttori europei dell'auto (Acea) al Museo di arte e storia di Bruxelles i vertici dei tre comparti hanno condiviso la loro visione comune di "collaborazione" prima delle "cruciali elezioni europee". "Non ci sono dubbi sul fatto che l'industria" dell'auto "sia impegnata nella decarbonizzazione per rendere i nostri prodotti più intelligenti, evolutivi, connessi. La prova è che stiamo investendo miliardi di euro nella transizione verso l'auto elettrica. Quindi è molto difficile tornare indietro. Chiediamo solo di essere ascoltati", ha detto il presidente dell'Acea e amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, affiancato dal presidente di Eurelectric e ceo di E.On, Leo Birnbaum, dal ceo del colosso dei chip olandesi Asml, Peter Wennink, e dal ceo di Man Truck & Bus, Alexander Vlaskamp. "Siamo qui per essere ascoltati, per dialogare con tutte le parti interessate perché sappiamo di cosa stiamo parlando. E ci stiamo assumendo tutto il rischio" della transizione "perché vogliamo essere sicuri che l'industria europea nel suo complesso mantenga il vantaggio" competitivo, "la sua posizione e rilevanza", ha sottolineato De Meo. "Non si tratta più di uno sport da solista come in passato - ha aggiunto -, ma di uno sport di squadra nel quale bisogna passarsi la palla e condividere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA