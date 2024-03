Bmw: nuovo impianto per costruire batterie in Thailandia

Sono partiti i lavori per realizzare un impianto produttivo Bmw in Thailandia dove verranno costruite batterie high-voltage Gen-5, a seguito di una cerimonia a cui hanno preso parte Milan Nedeljković, membro del consiglio di produzione, dei rappresentanti del governo tailandese, e l'ambasciatore tedesco in Thailandia Ernst Reichel. Entrando nel dettaglio, l’impianto di assemblaggio in questione ha comportato un investimento di circa 42 milioni di euro, avrà una superficie di 4.000 metri quadrati, e convertirà nella catena di montaggio le celle delle batterie importate in moduli che verranno integrati nelle batterie high-voltage.

Questo stabilimento andrà ad aggiungersi ai siti produttivi tailandesi nei quali il gruppo Bmw produce batterie high-voltage per i veicoli ibridi plug-in costruiti nello stesso paese dal 2019. Nell’impianto di Rayong, dove Bmw ha avviato la produzione di circa due dozzine di modelli Bmw, Mini e Bmw Motorrad per il mercato thailandese e per vari mercati dell’ASEAN, nel 2023 la produzione è stata di oltre 12.000 auto e quasi 11.000 motociclette. Inoltre, il gruppo Bmw sta preparando nel Paese un altro stabilimento per la produzione di veicoli completamente elettrici che dovrebbe essere operativo nella seconda metà del 2025.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA