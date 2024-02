Honda, un efficace e costante cammino verso la sostenibilità

Da sempre, cioè dalla sua fondazione nel 1948, Honda è stata guidata dal desiderio di aiutare le persone e la società. Un impegno, questo, che si concretizza oggi nella strategia Global Vision 2030 e negli sforzi a favore dell'ambiente, per migliorare la sicurezza e dare un contributo sociale positivo.

Per raggiungere questo obiettivo, Honda ha dichiarato apertamente di voler guidare il progresso della mobilità sviluppando iniziative che aiutino a realizzare una società senza emissioni di CO2.Il tutto guidato dall'impegno a fornire ai consumatori prodotti di qualità che soddisfino le diverse esigenze individuali e le aspettative sociali.

Il Gruppo giapponese - che è impegnato com'è noto non solo nel settore delle auto, ma anche in quelli delle moto, della nautica, dell'aviazione e dei generatori - punta a ridurre entro il 2050 il consumo di risorse naturali per tutti i prodotti e le attività aziendali durante l'intero ciclo di vita.

Questo adottando specifiche iniziative nelle tre aree di interesse correlate della strategia 'Verso lo Zero', cioè la carbon neutrality. l'energia pulita e l'utilizzo circolare delle risorse. Ed è significativo che nell'ambito di questo 'cammino' verso una società senza emissioni di CO2, Honda abbia già raggiunto l'obiettivo di elettrificare l'intera gamma auto in Europa. Lo ha fatto migliorando con risultati di eccellenza i sistemi di propulsione ibrida e introducendo recentemente anche la tecnologia ibrida ricaricabile attraverso la rete (plug-in) e quella 100% elettrica a batteria.

Come viene evidenziato nel 12mo Rapporto Ambientale Europeo annuale di Honda - che documenta le misure adottate per raggiungere la neutralità carbonica - si legge che il conseguimento di questo obiettivo è iniziato alla fine del 2022 con l'arrivo dell'11ma generazione di Civic e:HEV.

Nel 2023 la Casa di Tokyo ha introdotto in Europa altri tre modelli elettrificati: il nuovo ZR-V full hybrid e il nuovo CR-V full hybrid - disponibile, quest'ultimo, per la prima volta anche con tecnologia plug-in hybrid - oltre al nuovo e:Ny1 che è il primo suv completamente elettrico del marchio.

"L'Europa è importante per la nostra azienda - ha recentemente dichiarato Katsuhisa Okuda, presidente e direttore di Honda Motor Europe - e in questa regione abbiamo molti clienti fedeli che guidano le nostre auto e le nostre moto, e usano i nostri prodotti power".

"Oggi stiamo ampliando la gamma di prodotti e tecnologie automobilistiche, la più ampia da molti anni a questa parte.

Inoltre, facendo evolvere la nostra offerta includendo i servizi energetici, gettiamo le basi per la futura elettrificazione e al tempo stesso ci avviciniamo ai nostri obiettivi di sostenibilità globale". Una roadmap 'eco' che punta sui nuovi modelli full hybrid di Honda, il nuovo suv sportivo di medie dimensioni ZR-V e il nuovo CR-V che è il suv globale di Honda giunto alla sesta generazione ora disponibile anche nella versione plug-in hybrid.

"Quando abbiamo lanciato la nuova Civic nel 2022 - ha commentato Tom Gardner, senior vice president Honda Motor Europe - abbiamo completato l'elettrificazione della nostra gamma auto in Europa, che è così diventata la prima regione Honda a raggiungere questo traguardo". Ed ora la presenza sui mercati Ue, Italia compresa, di questi due nuovi suv ibridi permette ad Honda - ha detto Gardner - "di essere allineati con i nostri impegni verso la sostenibilità e la transizione globale, che l'Europa contribuirà a farci raggiungere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA