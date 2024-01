General Motors e Honda avviano produzione fuel cell in Usa

General Motors e Honda, attraverso la joint venture paritetica Fcsm, hanno avviato la produzione di celle a combustibile per il settore automotive presso il loro impianto di Brownstown nel Michigan.

I sistemi che forniscono energia elettrica attraverso l'idrogeno costruite presso Fcsm saranno utilizzate da entrambe le società in varie applicazioni e iniziative di prodotto. Ma potranno essere vendute anche ad altri costruttori.

Honda in particolare utilizzerà un primo lotto di 2000 fuel cell per sviluppare e produrre una speciale variante a idrogeno Fcev della CR-V (è prevista nel 2025) mentre Gm utilizzerà inizialmente questi dispositivi - che hanno l'ingombro di un 4 cilindri benzina - per applicazioni sui veicoli commerciali.

In occasione dell'avvio della produzione il presidente di Fcsm Suheb Haq ha detto che "questo è un giorno storico per il settore poiché Gm e Honda sono la prima joint venture ad avviare la produzione in serie di sistemi di celle a combustibile per i trasporti e non solo".

"Iniziamo il processo con le materie prime per la membrana e l'elettrodo fino ai sistemi completi. Gli investimenti e l'impegno continui da parte di entrambe le società sono la garanzia del nostro successo. Un impegno questo che è in linea con la nostra missione di realizzare fuel cell di alta qualità, durevoli e convenienti per un'ampia gamma di applicazioni e clienti". Gli ingegneri Honda e Gm hanno iniziato a lavorare nel 2013 sullo sviluppo congiunto del sistema di celle a combustibile di ultima generazione.

Oltre a migliorare le prestazioni delle fuel cell, GM e Honda hanno collaborato per raddoppiare la durata rispetto al sistema che veniva montato sulle Honda Clarity Fcev nel 2019. Cioè è stato fatto utilizzando materiali resistenti alla corrosione e migliorando il funzionamento a bassa temperatura.

Gm e Honda condividono la convinzione che la tecnologia dell'idrogeno e delle celle a combustibile svolgerà un ruolo sempre più importante nel soddisfare un'ampia varietà di esigenze energetiche e di mobilità con zero emissioni".



