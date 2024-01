Mercedes-AMG C 63 S E Performance: plug-in hybrid sportivo

L’ibrido plug-in Mercedes attinge direttamente dalla tecnologia della F1 con la nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance, per eliminare il ritardo d’erogazione del motore termico ed avere una spinta significativa nelle partenze da fermo. A livello estetico, il frontale, caratterizzato dalla griglia specifica e dall’ampia grembialatura, è più lungo di 50 mm, sfoggia parafanghi più ampi e muscolosi, ed una carreggiata più ampia di 76 mm, rispetto alla Classe C da cui deriva. Anche la lunghezza, sia per la berlina che per la station-wagon, cresce di 83 mm, mentre il passo è stato incrementato di 10 mm.

A completare il design di questa vettura, oltre ad un cofano con stemma AMG che prende il posto di quello Mercedes, ed ai cerchi da 19 pollici (da 20 pollici in opzione), sono deputati i rivestimenti sottoporta, la grembialatura posteriore con l’ampio diffusore, le due coppie di terminali di scarico trapezoidali, ed il piccolo spoiler all’estremità del bagagliaio. L’abitacolo, in cui spicca il volante Performance AMG che consente di selezionare attraverso i tasti i livelli di recupero della trazione ibrida, può essere arricchito con i sedili sportivi Performance AMG di seconda generazione, completamente ridisegnati, e presenta un sistema multimediale con indicazioni specifiche per la trazione ibrida che, a richiesta, integra anche l’AMG Track Pace.

Questo dispositivo, durante le sessioni di guida in pista, utilizza un software che rileva dieci volte al secondo più di 80 dati dell’auto, oltre i tempi sul giro ed i vari intermedi. La power unit eroga una potenza di 680 CV complessivi ed una coppia massima di 1020 Nm. Questa è costituita dal motore elettrico posteriore, dal propulsore 2 litri turbo a 4 cilindri più potente sul mercato, montato sull’asse anteriore, in posizione longitudinale, e può contare anche su di una batteria ad alte prestazioni con una tensione di 400 volt, dotata di un innovativo sistema di raffreddamento diretto delle celle.

Studiato per erogare ed accumulare potenza in tempi rapidi, questo pacco batteria consente di percorrere 13 chilometri in modalità elettrica in città. Le prestazioni sono da vera sportiva, infatti, con l’AMG Driver's Package lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 3,4 secondi sia dalla berlina che dalla station-wagon, mentre la velocità massima, regolata elettronicamente, è di 280 km/h per la prima, e di 270 km/h per la seconda. Il consumo di carburante ponderato combinato, grazie alla natura ibrida, è di 6,9 l/100 km, e le emissioni di CO2 ponderate combinate si attestano sui 156 g/km. Per gestire il potenziale della vettura, oltre che sull’asse posteriore sterzante, il guidatore può contare sulla trazione integrale 4Matic+ Performance AMG, che rende la dinamica particolarmente coinvolgente attraverso il Drift Mode.

