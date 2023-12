Primo 'energy storage' con riuso batterie Mercedes eCitaro

Mercede-Benz ha inaugurato ad Hannover il primo Energy Storage Center, realizzato riciclando le batterie provenienti dall'eCitaro city bus elettrico. La struttura di impiega 28 accumulatori, smontati dai veicoli passeggeri di linea della Stella, in servizio localmente, e riutilizzati come impianto di immagazzinamento energetico. Nel complesso garantiscono una potenza di esercizio di 500 kWh.

Annunciato nel 2021, il progetto GUW+ messo a punto con l'azienda di trasporti locale Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe Ag, offre l'opportunità di una seconda vita agli accumulatori di tipo Nichel-Manganese-Cobalto, montati sui mezzi elettrici di linea della Casa tedesca. Si tratta di un test pilota, messo a punto da Daimler buses e Mercedes-Benz Energy, che in futuro potrà essere replicato in altre località servite dai mezzi passeggeri di linea del gruppo. Le batterie vengono impiegate per fornire energia supplementare nei momenti di picco di utilizzo, sia alla rete utilizzata dai bus elettrici sia alla metropolitana leggera: vengono smontate dai veicoli dopo circa 5-6 anni di esercizio, quando scendono all'80% di efficienza. Secondo gli studi dei tecnici teutonici, in questa nuova funzione potranno operare per una decina di anni.

Entro il 2026 la Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe conta di smontare e reimpiegare altre 490 batterie che attualmente alimentano bus elettrici in esercizio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA