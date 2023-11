Toyota elettrificate, stop al logo blu con la doppia ellissi

Toyota sta eliminando la versione con fondo blu dello stemma aziendale con le due ellissi che da 14 anni caratterizzava i modelli ibridi, sostituendolo gradualmente con un punto di analoga tonalità collocato in coda accanto alla sigla.

Primo modello ad evidenziare la nuova simbologia sarà la generazione 2025 di Camry che diventerà solo ibrida. Sul bagagliaio accanto alle lettere HEV la Camry sfoggia nelle prime immagini mostrate questa novità. Si tratta di un elemento circolare, un punto, che - lo a spiegato la stessa Toyota in un 'tweet' su X - intende "rappresentare il suo impegno per la felicità delle persone che vivono sulla terra e il desiderio di trasmetterlo alla prossima generazione".

Il tutto fa parte della campagna di marketing Beyond Zero che prevede l'utilizzo di veicoli elettrificati per "andare oltre la neutralità del carbonio con i nostri prodotti" e - afferma Toyota - per "avere un impatto positivo sul nostro pianeta e sulla società".



