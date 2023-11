Da Consip il nuovo contratto per 500 bus elettrici e idrogeno

È da oggi disponibile il nuovo contratto Consip per 500 autobus ad alimentazione elettrica e, per la prima volta, ad idrogeno. L'iniziativa consente alle amministrazioni territoriali e alle aziende di trasporto pubblico locale di acquisire i veicoli usufruendo delle risorse previste dal Pnrr e va ad integrare, ampliandola con nuove tipologie di mezzi, l'offerta di autobus elettrici già disponibile nel catalogo Consip, introducendo per la prima volta anche i mezzi ad idrogeno. I 500 autobus disponibili sono tutti ad alto contenuto tecnologico e presentano diverse soluzioni per migliorare le prestazioni del veicolo e la sua autonomia, il confort dei passeggeri, la sicurezza attiva e passiva, gli impatti ambientali. L'ampiezza di gamma e la presenza anche di veicoli con allestimento "suburbano", consentirà di soddisfare tutte le tipologie di esigenze di trasporto pubblico, destinando i mezzi elettrici anche a linee metropolitane e periferico-urbane. Alla gara hanno partecipato complessivamente 8 operatori economici nazionali ed europei - in rappresentanza di oltre l'80% del mercato di riferimento - per un totale di 14 offerte presentate. Con questa iniziativa, si arricchisce ulteriormente l'offerta Consip per autobus ad alimentazione alternativa (elettrica, metano e, per la prima volta, ad idrogeno)  che mette complessivamente a disposizione delle amministrazioni oltre 3.000 veicoli per il rinnovo e la transizione ecologica del parco mezzi del trasporto locale.



