BMW con Chiara Ferragni per promuovere la mobilità a zero emissioni

BMW Italia ha scelto Chiara Ferragni come protagonista d'eccezione di un progetto speciale realizzato insieme a Publitalia' 80 con lo scopo di sfatare alcuni pregiudizi sulla scelta di una vettura elettrica, grazie alle caratteristiche del modello BMW iX1. Lo spot, nelle versioni 60 e 30 secondi, sarà trasmesso a partire da domenica 1 ottobre sulle reti Mediaset, con kick-off su Canale 5 alle 20.35 circa, la campagna resterà on air fino al 14 ottobre sulle reti generaliste e tematiche Mediaset e sulle property digitali Mediamond, Mediaset Infinity e Tgcom24.

L'iniziativa nasce dalla volontà di contribuire a sfatare alcuni pregiudizi sulla mobilità elettrica che attualmente collocano il nostro Paese in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, dove il numero di clienti che scelgono automobili a batterie è in costante aumento.

L'Italia - secondo un recente studio di Deloitte - si distingue potenzialmente come uno dei mercati più aperti e disponibili ad accogliere il cambiamento in atto, con quasi 8 italiani su 10 teoricamente intenzionati ad abbandonare i modelli a combustione interna a favore di motorizzazioni elettriche o elettrificate (67% totale con un 11% di elettrico puro).

È proprio sul concetto di superamento del pregiudizio che è stato incentrato questo progetto di comunicazione realizzato da BMW Italia, che vede come volto della campagna Chiara Ferragni, scelta, in virtù del suo percorso personale "unconventional", per promuovere il modello BMW iX1 completamente elettrico.

Il film ruota attorno ad un viaggio ideale e reale: quello professionale di Chiara Ferragni, ma anche quello della BMW iX1, in cui vengono contrapposti alcuni momenti chiave, in un dialogo immaginario tra la protagonista e la vettura. Si conclude con un significativo "shhhhhh" di Chiara Ferragni che invita ad apprezzare il silenzio dell'auto elettrica, la BMW iX1, con la quale è possibile entrare in un nuovo mondo: quello della mobilità sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA