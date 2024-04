Volkswagen Amarok, pick-up versatile, potente e tecnologico

Un veicolo infaticabile, a proprio agio su ogni terreno e in qualsiasi condizione. E' questo l'idea che ci siamo fatti dopo un lungo test con il nuovo Volkswagen Amarok nella versione 3.0 V6 Tdi. Un gigante per le nostre strade: con una lunghezza di 5,35 metri e una larghezza di oltre 1,9, il pick-up della Casa tedesca è in linea quanto a dimensioni con le vetture del segmento, ma per nettezza delle linee e presenza su strada si distingue nettamente.

E' proprio sulla doppia anima di veicolo capace di affrontare ogni insidia, da un lato, ma con un design moderno e una cura nel dettaglio come in un'ammiraglia, dall'altro, che Volkswagen punta nel proporre al mercato la versione totalmente rinnovata di Amarok.

Il frontale scolpito, con gruppi ottici a LED, le linee possenti, i cerchi da 16 a 21 pollici a seconda delle necessità, ne fanno una vettura che non passa certo inosservata.

L'allestimento Aventura oggetto del test di ANSA Motori è equipaggiato anche con fari fendinebbia a LED e gruppi ottici posteriori a LED incastonati nel cassone, dotato di chiusura avvolgibile automatizzata, delle generose dimensioni di 1.65 metri per 1.58 e capace di ospitare un euro-pallet.





A bordo è ampio l'utilizzo di tecnologia. Al centro della plancia troneggia il sistema infotainment da 12″, con sistema audio "Harman Kardon" con 8 altoparlanti. I sedili anteriori, regolabili elettricamente, sono in pelle e riscaldabili. Amarok è dotato di ben 25 sistemi di assitenza, al cruise control adattivo al riconoscimento della segnaletica stradale al un sistema di monitoraggio completo, che comprende anche il sistema di controllo per il parcheggio capace di guidare il veicolo in autonomia, anche in situazioni di parcheggio ristrette: rileva gli spazi disponibili ed esegue le successive manovre chiedendo a chi alla guida soltanto di monitorare il processo di parcheggio e intervenire se necessario.

Il nostro veicolo, in grado di trasportare fino a 3.5 t, è mosso dal poderoso motore V6 diesel da 3,0 litri che eroga 240 CV e 600 Nm di coppia. In gamma anche un un 4 cilindri diesel da 170 CV con cambio manuale e un 4 cilindri da 205 CV, sempre a gasolio, con cambio manuale o automatico. Amarok Aventura monta di serie il cambio automatico a 10 rapporti, estremamente preciso e morbido sia negli agevoli percorsi stradali in modalità 2W sia, come abbiamo avuto modo di provare, messo alla frusta in modalità 4x4 su sterrati impegnativi, guadi, pendii scoscesi e fango. Sei le modalità di marcia selezionabili: da "Normal" ed "Eco", a "Fondo sdrucciolevole" per le strade asfaltate coperte da ghiaccio o neve e "Sabbia" per sabbia o neve alta; "Fango / strade sconnesse" da utilizzare su terreni fangosi o fondi accidentati, cui si aggiunge la modalità "Carico / rimorchio". La sensazione alla guida è sempre di estrema sicurezza, e nei percorsi più impegnativi si apprezzano in particolare la solidità, la qualità costruttiva e il comfort.

Ottimo anche sulle lunghe percorrenze dove la gran quantità di ausili alla guida rende il viaggio di tutto relax.

I consumi, su una vettura così versatile, sono difficilmente calcolabili con precisione. Nel misto - urbano, extra urbano, off road - è di circa 10 km/l a patto di mantenere il piede leggero: la coppia elevata diverte, ma costa.

Ampia la gamma di prezzi per Volkswagen Amarok, per il super accessoriato esemplare della nostra prova sono necessari oltre 82mila euro.

