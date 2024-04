Byd Atto 3, il suv hi-tech e divertente che porta nel futuro

Byd irrompe sul mercato europeo forte del titolo di maggior costruttore di auto elettriche al mondo, e sfodera una gamma per tutte le necessità. ANSA Motori ha lungamente testato Atto 3, suv ipertecnologico del costruttore cinese, che unisce il meglio della mobilità elettrica più recente con linee distintive e una grandissima cura, soprattutto negli interni. Da notare in particolare un design che squaderna gli stilemi attuali e che conduce chi è al volante verso un nuovo modo di guidare. Tante anche le innovazioni dal punto di vista tecnologico. La particolarità di Byd infatti è che progetta e produce direttamente il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori. Costruisce in maniera autonoma, cioè, tutto quel che serve per fare un'auto da zero.

Il risultato è sotto gli occhi. E' chiaramente una vettura nata per essere solo ed esclusivamente elettrica: zero prese d'aria sulla calandra (che non appaiono, come spesso capita, come un'adattamento in corsa), anteriore filante con luci dinamiche che seguono lo sterzo, fiancate muscolose caratterizzata da due ampie nervature che favoriscono i flussi d'aria, spoiler e, nel posteriore, un unico gruppo ottico a led, che si assottiglia sul portellone per tracciare una firma luminosa. Dimensioni in linea con il segmento: 4.45 metri di lunghezza per 1.87 di lunghezza e 1.6 di altezza.



Ma è negli interni che si nota con tutta evidenza l'assenza di preconcetti, il foglio bianco sul tavolo dei designer. E così al volante ampiamente sagomato fanno da contraltare le prese d'aria che diventano quasi oggetti di arredo. Il minuscolo display con le funzioni principali posto di fronte al guidatore è ampiamente compensato dal gigantesco monitor da 15,6" (nella versione Design) posto al centro della plancia, che si può anche ruotare di 90 gradi col semplice sfioro di un tasto. Un sistema multimediale, anche in questo caso, pensato per l'elettrico: compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, aiuta nella ricerca delle colonnine di ricarica grazie ad HERE Maps e può essere configurato con numerose app per farne una sorta di smartphone su ruote. Le retine portaoggetti sulle portiere e il selettore centrale ispirato a una cloche da aereo rendono fortemente distinguibili gli interni.

Atto 3 è dotato di una batteria da 88 kW che si ricarica dal 30% all'80% in circa mezz'ora e garantisce una autonomia dichiarata di 420 km nel ciclo Wltp, mentre supera agevolmente i 500 nel ciclo urbano. Trazione integrale, accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi grazie ai 310 Nm di coppia e velocità massima limitata a 160 km/h per una potenza complessiva di 204 Cv completano la carta d'identità di questa vettura che ha conquistato anche le 5 stelle Euro NCAP in fatto di sicurezza.

Al volante si dimostra scattante, adatta alla città ma anche per le medie percorrenze, è - come tutte le vetture del marchio - fortemente orientata a un nuovo concetto di guida che molto conta anche sui numerosi assistenti alla guida: dal cruise control adattivo alle telecamere che inquadrano l'auto in ogni angolazione, utili tanto in marcia quanto durante i parcheggi.

Atto 3 è costruita sulla piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, che integra la batteria nel telaio garantendo un'elevata rigidità strutturale e maggior sicurezza in caso d'impatto. Il baricentro è fatalmente basso, come in molte elettriche, e la batteria è realizzata senza utilizzo di cobalto.

Due le versioni, entrambe con bagagliaio da 555 litri, 1338 con i sedili posteriori abbattuti, ampiamente equipaggiate e di fatto non modificabili quanto a optional, strategia che aiuta a contenere il prezzo: la Comfort, venduta a 38.790 euro, è dotata di ricarica bidirezionale, tetto panoramico apribile, regolazione elettrica dei sedili anteriori, sistema di navigazione, rivestimenti in pelle vegana e touchscreen centrale rotante da 12,8 pollici. La versione top di gamma Design, oggetto della nostra prova, per duemila euro in più aggiunge il portellone posteriore elettrico, il sistema di purificazione dell'aria condizionata e il citato schermo da 15,6 pollici: benvenuti al cinema.

