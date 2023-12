Jeep Avenger, anche elettrica ha sempre il 'fango' nel Dna

Metti la freccia per uscire dal parcheggio prima ancora di partire e il suono non è quello di una freccia, ma di una batteria, nel senso di strumento musicale, con la cassa dritta. Un buon modo di presentarsi, quello di Jeep Avenger, che abbiamo provato questa volta nella sua versione 100% elettrica e che non ha tradito le aspettative di una delle novità più attese degli ultimi anni, tanto sul fronte del brand, quanto su quello del segmento in generale.

Urbana ma non solo, da sterrati ma non solo, un crossover ma non solo. La nuova Jeep Avenger, in questo caso nella sua versione con la spina, è una tuttofare concentrata nelle dimensioni di un'auto da città. Con un pieno di energia percorre quasi 400 chilometri (che però scendono sulle percorrenze autostradali) ed è lunga poco più di 4 metri, come a dire che le vie strette di un centro storico, anche molto storico, non la mettono in difficoltà nelle manovre.

La protagonista della nostra prova è una versione top di gamma, ovvero quella che a listino è indicata come Summit, che rispetto alla sorella termica costa oltre 15mila euro di divario. Nessuna differenza, invece, per quel che riguarda le fattezze esterne, se non fosse per quel logo 'e' chiamato a distinguere la Bev dalla termica. All'interno la differenza più evidente è invece l'enorme vasca portaoggetti tra i due sedili anteriori, chiusa da una 'copertina' stile iPad.

Stessi numeri, rispetto alla termica, anche sul fronte del baule che si ferma a 261 litri di volume. Una volta alla guida, l'Avenger elettrica conserva le ottime doti di stabilità e confort, mentre a livello di prestazioni se la cava decisamente meglio della sorella a benzina, con i suoi 156 Cv che rifilano tre secondi alla 1.2 turbo-benzina nella progressione 0-100.

Dici Jeep e l'itinerario che si sceglie per una prova non può non comprendere anche una gita sullo sterrato. Qui, il primo pensiero che si fa strada è quello che la Jeep Avenger elettrica non ha quattro ruote motrici ma è una trazione anteriore, con motore anteriore. La Jeep Avenger a trazione integrale è comunque prevista ed è stata anticipata dal prototipo Jeep Avenger 4xe Concept.

Poco male, in realtà, perché pur mancando il 4x4 (o 4xe per dirla in salsa Jeep), le caratteristiche per divertirsi in un semplice offroad non mancano. L'altezza da terra, tanto per cominciare, è di 20 cm, ovvero un valore niente male per il segmento.

L'anima offroad di Jeep Avenger elettrica, il cui listino parte da 39.900 euro, la possiamo toccare anche grazie ai diversi drive mode. In modalità Fango, mulattiere e affini non sono un problema, mentre in Sabbia l'aderenza è garantita. La modalità Neve avremmo voluto provarla, ma purtroppo non è ancora il periodo giusto in pianura. In ogni caso, da Avenger non c'è da aspettarsi di poter affrontare fuoristrada estremi. Nel complesso, però, anche lei sa come sporcarsi la carrozzeria in pieno stile Jeep.

