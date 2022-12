Lexus NX, il tocco premium del Suv ibrido plug-in

Nel 2014 Lexus NX ha sancito l'ingresso del brand giapponese nella fascia premium dei Suv di taglia media.

Da allora oltre 170.000 unità vendute nel mondo, un terzo delle quali concentrate in Europa, dove la qualità costruttiva e l'efficienza meccanica sono risultate le sue carte vincenti. Ora la coperta si allunga con la seconda generazione di NX, per la prima volta proposta anche in versione Plug-in Hybrid, la protagonista del test drive di Ansa Motori che si affianca alla più tradizionale versione Full-Hybrid.

Rispetto al passato, cresce di 20 mm la lunghezza complessiva (466 cm), il passo di 30, la larghezza di 20 e l'altezza di 5 mm. Misure a vantaggio di una abitabilità perfetta anche per 5 adulti con bagagli al seguito, considerando la capacità del bagagliaio incrementata a 545 litri di capacità minima. Gli interni rilanciano in chiave digitale la tipica eleganza minimalista della casa giapponese, espressa secondo il concetto "Tazuna", che indica il controllo del cavaliere sul suo cavallo esercitato con le redini. In una parola, ergonomia. I tasti fisici sulla plancia sono stati ridotti e riorganizzati, mentre gran parte delle funzioni sono gestibili sia dall'assistente vocale sia dai comandi a sfioramento sul volante. Con la versione Pro del nuovo infotainment Lexus Link, l'ambiente viene dominato dal generoso display da 14" orientato verso il guidatore e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema di navigazione è in grado di fornire informazioni in tempo reale grazie ad una Sim dati (4 anni di traffico dati gratuiti) che permette l'accesso a un cloud per restituire informazioni live sul viaggio e sul traffico. Non mancano 4 porte Usb per tablet o smartphone, collegabili in rete wirless e ricaricabili anche con sistema ad induzione.



Il design esterno, evoluto ma non rivoluzionato, nasconde il 95% delle componenti modificate per crescere sensibilmente in comfort, prestazioni, tecnologia ed efficienza. Sono i benefici derivanti dalla sinergia tra la piattaforma GA-K e la quarta generazione del sistema ibrido, per la prima volta declinato anche nella versione ricaricabile. La NX 450+ viene spinta da un powertrain composto dal motore benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri, affiancato da due unità elettriche per 309 Cv complessivi scaricati sulla trazione integrale. Permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, a fronte di emissioni inferiori ai 40 g/km. La batteria da 17 kWh garantisce dai 60 agli 80 km di percorrenza a zero emissioni fuori città, fino alla soglia massima di 98 km nei centri urbani.

Come da tradizione della casa giapponese, anche la NX Phev punta sulla fluidità di marcia, in questo caso assecondata da una potenza che rende più incisiva la progressione in caso di sorpasso o negli allunghi autostradali. A bassa andatura la spinta viene garantita dalle unità elettriche, col motore termico pronto ad entrare in gioco quando serve maggiore potenza. Lo fa in maniera quasi impercettibile anche quando si affonda sul gas, con l'elettrico decisivo nel cancellare l'effetto trascinamento del cambio tra una marcia e l'altra patito dalla generazione precedente. L'assetto prevede sospensioni MacPherson con doppi quadrilateri all'anteriore e bracci longitudinali al posteriore, con il posizionamento degli ammortizzatori studiato per ottimizzare il controllo della forza di smorzamento nelle sospensioni adattive variabili (AVS).

Tra le curve, il rollio viene contenuto discretamente, mentre il livello di comfort offerto da Lexus NX rimane ai massimi livelli anche per l'ottima insonorizzazione.

A batteria carica, i consumi rilevati indicavano 1,8 L/100 Km, raggiunti senza viaggiare in modalità "Eco". Esaurita l'energia, la NX ha iniziato a comportarsi come una full-hybrid, riuscendo a contenere i consumi sotto la soglia dei 5 l/100 km.

In modalità Charge Battery, l'ottimo sistema di recupero di energia ha ripristinato 25 km di percorrenza a zero emissioni in meno di 20 Km, rendendo quasi superfluo l'uso del cavo di ricarica. Il prezzo di Lexus NX 450+ parte da 72.500 euro.