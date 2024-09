Ue al voto finale sui dazi su auto elettriche cinesi il 25 settembre

I Paesi Ue andranno al voto finale sull'introduzione di dazi definitivi sulle auto elettriche importate dalla Cina il 25 settembre. Lo si apprende a Bruxelles.

Per rispondere ai maxi sussidi elargiti da Pechino al suo comparto, la Commissione Ue ha imposto a luglio tariffe provvisorie fino al 36,3% nei confronti di Byd, Geely e Saic, che si vanno ad aggiungere ai dazi del 10% a cui erano già soggetti gli esportatori dalla Cina.

I dazi devono ora essere confermati - la deadline è fissata entro ottobre - con una decisione da parte dei governi Ue. Se il voto sarà favorevole, le misure saranno applicate per 5 anni. Nel corso di un primo voto non vincolante, a metà luglio, i governi decisi a dare un segnale forte al Dragone e ai suoi maxi-sussidi "sleali" erano stati in tutto 12, comprese Italia, Spagna e Francia. Folto era stato anche il club degli astenuti con 11 Paesi, tra cui la Germania.

Mentre i contrari erano stati soltanto 4, con Ungheria, Slovacchia, Malta e Cipro.

Da allora e viste le contromisure annunciate da Pechino contro l'Ue, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto però di riconsiderare l'imposizione delle tariffe.

Il voto decisivo si terrà a maggioranza qualificata, il quorum da raggiungere è dunque quello di 15 Paesi che rappresentino il 65% della popolazione.

La Commissione europea "rimane aperta a trovare una soluzione negoziata con le autorità cinesi" sulla questione dei dazi sui veicoli elettrici ma "qualsiasi soluzione di questo tipo deve essere pienamente compatibile con l'Organizzazione mondiale del commercio e deve correggere gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni" da parte di Pechino "identificati nella nostra indagine". Lo ha chiarito il portavoce della Commissione europea per il commercio, Olof Gill, durante il briefing con la stampa, interpellato sulla disputa in corso con Pechino sulle tariffe.

Il portavoce ha chiarito che è scaduta lo scorso 24 agosto la deadline per la presentazione di una offerta di impegno sui prezzi, una misura prevista dalle regole Omc in questa tipologia di indagini per cui un esportatore si impegna ad aumentare il prezzo all'esportazione del prodotto per evitare la possibilità di un dazio antidumping.

"Al ministro ho ribadito la volontà italiana di collaborare con questo grande Paese che è interlocutore ma anche competitore sui mercati internazionali, ho ribadito la posizione dell'Italia per quanto riguarda i dazi sulle auto, noi sosteniamo la posizione dell'Ue. Siamo pronti a collaborare sulle piccole e medie imprese con iniziative molto positive che abbiamo concordato e che ribadiremo anche in occasione della visita del presidente Mattarella che accompagnerò a Pechino". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del suo incontro oggi alla Farnesina con il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao.

