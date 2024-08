Anci-Polizie locali, su caos autovelox pallino passa al Mit

"Decine di prefetti, sindaci, comandanti Polizie Stradali e Locali denunciati per gli autovelox privi di omologazione dimostrano come in Italia ci si riempia la bocca di sicurezza stradale ma poi, quando si cerchino soluzioni idonee a superare i buchi delle norme mancanti sull'omologazione da ben 32 anni, si ottenga solo il caos". Lo afferma in una nota Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e componente del Tavolo di Coordinamento delle Pl in Anci.

"Il Senato tra pochi giorni - prosegue Altamura - deve decidere se introdurre l'emendamento salva-autovelox nel disegno di legge di riforma del Codice, cassato alla Camera, oppure lasciare il caos attuale. Sappiamo inoltre che si sta lavorando al decreto del Ministero dei Trasporti sulle regole per le omologazioni. Per cui ora il pallino è solo nelle mani del Mit, e bisogna fare in fretta perché intanto sulle strade tornano le stragi, che vanno combattute con strumenti, tecnologie e personale in divisa, con un piano assunzionale straordinario soprattutto per le Polizie Locali, che hanno il controllo delle stradale nelle città e centri urbani".

Altamura sottolinea inoltre che "nulla è cambiato per il contrasto all'uso di droga, e lo si vede da quanto accaduto anche nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Solo con nuovi strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, che l'attuale disegno di legge prevede attraverso semplici prelievi salivari, si potranno fermare in tempo queste 'bombe ad orologeria'", conclude.



