Partnership nell'automotive tra EuroGroup e cinese Hixih

È stato siglato oggi al Mimit alla presenza del ministro Adolfo Urso, un memorandum of understanding preliminare di partnership strategica tra l'impresa italiana EuroGroup Laminations, leader nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, e l'azienda cinese attiva nella componentistica per il mercato automotive, Hixih Rubber Industry Group. L'intesa, spiega una nota, rappresenta il primo follow-up dell'accordo di cooperazione tra Mimit e ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione della Repubblica popolare cinese, predisposto durante la missione di Urso a Pechino e poi sottoscritto durante la recente missione di Giorgia Meloni. "L'intesa rientra pienamente negli obiettivi che ci siamo posti nel campo della tecnologia green e della mobilità elettrica. Altri seguiranno nei prossimi giorni", ha affermato Urso. EuroGroup attualmente può contare su 8 stabilimenti produttivi in Italia e 6 all'estero (2 in Messico, 2 in Cina, 1 negli Stati Uniti e 1 in Tunisia). Il memorandum preliminare siglato oggi impegna le parti a lavorare su di una partnership industriale, basata su di una joint-venture sotto il controllo di EuroGroup, per stimolare ulteriormente la crescita nel mercato cinese, in particolare con i costruttori cinesi di auto elettriche. Prevista, inoltre, la creazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo per tecnologie innovative localizzato nell'area industriale del gruppo Hixih nello Shandong, per proteggere la proprietà intellettuale e per sostenere a tutte le attività di co-sviluppo e partnership con i clienti locali. Integrato nella medesima area sorgerà un nuovo stabilimento industriale high-tech dedicato alla produzione di motor cores per costruttori di New energy vehicles, con investimenti che saranno supportati anche da programmi di incentivazione dedicati.



