Supercar in South Australia, vietato disattivare i controlli

Dal prossimo dicembre, nel South Australia, nello Stato che ha come capitale Adelaide, per poter guidare una supercar classificata come veicolo ad altissima potenza (Uhpv) si dovrà sostenere e superare un test aggiuntivo e ottenere una nuova licenza denominata U riservata a chi ha almeno 20 anni.

Le autorità competenti, guidate dal ministro dei trasporti Tom Koutsantonis hanno comunicato che chi verrà trovato al volante di una vettura di questo tipo senza U-License verrà comminata la prima volta una multa fino al corrispettivo di 1.600 euro con il rischio di essere condannati fino ad un anno di prigione per la seconda infrazione.

Da notare che il conseguimento della U-License avverrà attraverso un corso di formazione online seguito da un test egualmente digitale. Secondo quanto riportato dal magazine Autoevolution, gran parte del corso è dedicato a spiegare la funzione dei sistemi di sicurezza attiva. Ma incredibilmente non comporta alcuna prova pratica.

In South Australia solo un piccolo numero di supercar e auto con tuning 'estremo' rientra nella categoria Uhpv, in quanto la lista è elaborata in base al rapporto peso/potenza. La definizione legale esatta è che viene definita Uhpv qualsiasi auto di peso inferiore a 4,5 tonnellate (9920 libbre) con una potenza superiore a 375 Cv per 1000 kg.

La decisione delle autorità del South Australia è stata preso sull'onda dell'impatto che ha avuto sulla popolazioni un incidente del 2019 in cui era morta una ragazza di 15 anni colpita e uccisa da una Lamborghini Huracan finita fuori strada.

Le indagini avevano appurato che la supercar era guidata al momento dell'incidente con il controllo di stabilità disabilitato. Di conseguenza, oltre alla U-License, il South Australia ha stabilito che è illegale anche la guida di qualsiasi Uhpv con i sistemi di sicurezza disattivati, pena multe fino al corrispettivo di 3.000 euro.

