Mit, la sicurezza stradale è un tema serio non da rissa

"La sicurezza stradale è un tema troppo serio e prezioso per trasformarlo in rissa da campagna elettorale: il Mit ha elaborato il nuovo codice, intervenendo su norme ferme da decenni, introducendo novità rilevanti come l'alcolock e la stretta per chi guida con cellulare o sotto effetto di stupefacenti". Lo affermano fonti del Mit rispondendo alle polemiche sul codice della strada degli ultimi giorni. "I dati allarmanti sui troppi incidenti si riferiscono alle norme attuali e che il centrosinistra, al governo nell'ultimo decennio e con personalità di rilievo anche al Mit, non ha mai modificato. Ed è sorprendente - sottolinea il ministero - la richiesta di maggiore ascolto, visto che il nuovo Codice è frutto di un confronto serrato con associazioni, esperti, giornalisti, addirittura influencer, oltre che di strette interlocuzioni con altri dicasteri come Interno e Istruzione.

Elly Schlein non le ha viste arrivare, ma al Mit sono pervenute centinaia di pagine di osservazioni e proposte. L'auspicio è che si passi dalle parole ai fatti, con l'approvazione del nuovo codice da parte del Parlamento. Il centrosinistra non sbagli strada".





Ghirra, sarà il nuovo 'Codice della strage'

"Parafrasando le 'fonti Mit' potremmo dire che la sicurezza stradale è un tema troppo serio e prezioso per usarlo come una clava contro opposizioni e Comuni. Siamo di fronte a un passaggio molto delicato: il ministro Salvini, immaginiamo lo stesso che si cela dietro alle 'fonti Mit', ha deciso di destrutturare il Codice della strada che verrà sostituito da un 'Codice della strage' che limita il potere dei Comuni, taglia i controlli sulle strade e disincentiva l'utilizzo dei mezzi di mobilità dolce: abbiamo presentato emendamenti, discusso per ore, ma tale è stata l'arroganza del Ministro che insieme alle opposizione abbiamo deciso di ripresentare altri 200 emendamenti in aula, confidando che la maggioranza possa essere più seria e responsabile di lui. E ora ci si viene a dire che non bisogna fare risse? Vergognatevi, state abbassando la sicurezza delle strade senza tener conto di quello che le associazioni e le opposizioni stanno denunciando da tempo". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Trasporti della Camera Francesca Ghirra.

