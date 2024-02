Nel Codice della strada terza fascia guard rail a tutela moto

Arriva la terza fascia sui guard rail a tutela dei motociclisti. E' stato approvato, nel corso dell'esame parlamentare della riforma del Codice della strada, l'emendamento della Lega che ne prevede l'installazione, raccogliendo "le istanze dell'intergruppo per il sostegno alla mobilità del motociclista, presieduto dalla senatrice leghista Erika Stefani". A darne notizia sono i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto (primo firmatario dell'emendamento). "La sicurezza dei motociclisti è centrale nel nuovo codice della strada. Nelle scorse settimane abbiamo incluso le due ruote a motore nell'utenza vulnerabile, come già avveniva in altri Paesi. I dati sull'incidentalità ci dicono purtroppo che i motociclisti, che rappresentano solo il 13,4% del parco circolante, sono coinvolti nel 24,1% dei decessi. Dobbiamo fermare questa scia di sangue sulle nostre strade", concludono.



