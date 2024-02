Commissione Senato avvia indagine conoscitiva su automotive

E' stata avviata in commissione Industria del Senato un'indagine conoscitiva sullo stato dell'automotive in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. La proposta di indagine è stata portata alla seduta di oggi e votata favorevolmente da tutti i gruppi, riferisce il presidente della commissione Luca De Carlo (FdI), che ha avviato l'iniziativa dopo aver ricevuto sollecitazione da più di un gruppo per avere "un quadro d'insieme sulla situazione dell'automotive in Italia". "Entro martedì avremo la lista degli auditi e al termine verrà elaborato un documento sulla situazione attuale", spiega De Carlo, sottolineando come si tratti di un "settore strategico, fiore all'occhiello della nostra economia". "In un momento di fibrillazione del settore che è al centro del dibattito, vogliamo dare un quadro d'insieme che faccia luce sulle criticità ma anche sulle sue grandissime potenzialità", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA