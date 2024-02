Mit, Salvini firma il decreto salva-autoscuole

Vita più facile per gli istruttori di scuola guida. Da oggi, dopo la firma del decreto da parte del vicepremier e ministro Matteo Salvini, per poter accedere ai corsi di formazione per conseguire il titolo basterà essere in possesso delle patenti di categoria BE e CE e avere un'età minima di 21 anni. Si tratta di una norma "salva-autoscuole", vista la carenza sempre più ampia di personale, denunciata negli anni. E va incontro anche alle difficoltà degli utenti per corsi ed esami.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina degli esami e dei programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, prevedendo contenuti formativi specificatamente mirati a sensibilizzare gli utenti ad un rapporto più corretto con la strada per innalzare i livelli di sicurezza stradale. Così una nota del Mit.

"È da tempo che come associazione ci battiamo nel richiedere queste modifiche al fine di attualizzare lo stesso alle necessità del comparto. Con questo nuovo decreto sarà più facile accedere alla professione di istruttore di autoscuola, infatti per ottenere tale requisito sarà sufficiente il solo possesso della patente CE". Lo afferma Paolo Colangelo, presidente nazionale della Confarca (confederazione che rappresenta oltre 2400 tra scuole guida e studi di consulenza italiani), dopo la firma del ministro Matteo Salvini del decreto salva-autoscuole che rende più facile poter accedere ai corsi di formazione per conseguire il titolo di istruttore di scuola guida ed interviene sulla disciplina degli esami e dei programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, prevedendo contenuti formativi specificatamente mirati a sensibilizzare gli utenti ad un rapporto più corretto con la strada per innalzare i livelli di sicurezza stradale. "Siamo grati al ministero che le nostre richieste siano state accolte - aggiunge Colangelo - Abbiamo sempre creduto in questo progetto che costituirà una vera e propria rivoluzione per il nostro settore e che andrà a tutelare anche la collettività che a noi si rivolge".



