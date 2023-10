Patenti disabili: accordo semplificazione Asl Chieti e Aci

Un accordo per rendere più semplice il disbrigo delle procedure per il rilascio delle patenti ai disabili e ai cittadini affetti da patologie importanti che devono sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, è stato siglato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, tramite la Medicina Legale, e l'Automobile Club Provinciale di Chieti. A compilare la modulistica per la richiesta, scaricabile dal sito della Asl, da compilare in modo corretto e con la produzione di adeguata documentazione sanitaria, saranno gli addetti amministrativi delle 14 delegazioni Aci presenti in provincia di Chieti, che nell'ambito dello Sportello informativo per il sociale forniranno informazioni di carattere generale riguardanti la Commissione medica Locale per le patenti di guida, quali tipi di infermità, parcheggio per invalidi, esonero cinture di sicurezza, benefici fiscali per disabili nell'ambito della mobilità. A tal proposito la Asl organizzerà sessioni di formazione per le Delegazioni Aci. Su specifica richiesta degli utenti, inoltre, il personale delle sedi Aci potrà gestire la raccolta e la trasmissione online di tutta la documentazione necessaria al rinnovo della patente con la visita medica effettuata dal medico monocratico presente sul posto, un servizio, quest'ultimo, per il quale è prevista l'applicazione della tariffa per il servizio di intermediazione offerto. "L'accordo è stato concepito pensando a quelle fasce deboli, quali anziani, disabili, extracomunitari, che possono incontrare varie difficoltà - spiega Pietro Falco, direttore della Medicina Legale - Può accadere nella prenotazione delle visite, comprese quelle specialistiche propedeutiche all'accertamento collegiale, alle quali spesso si presentano con documentazione carente o sbagliata, per cui sono poi costretti a rinviare l'accertamento ad altra data, con ripercussioni negative a danno degli stessi utenti". Soddisfazione per la formalizzata collaborazione è stata espressa dall'Aci: "Come Automobile Club Provinciale - ha precisato il presidente Mario Aloé - ci siamo resi disponibili per integrare le nostre attività con un servizio così utile alla collettività. L'Aci aveva previsto fin dalla nascita, oltre cento anni fa, tra le finalità statutarie, quella di attivare forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli, soprattutto attraverso la diffusione di informazioni generali sulle pratiche amministrative riguardanti le utenze deboli. Oggi in provincia di Chieti finalmente possiamo dire di averla realizzata e aggiungo anche che siamo tra i primi in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA