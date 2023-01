Repubblicani del Wyoming propongono bando 2035 auto elettriche

È durata poche ore la bizzarra proposta presentata da gruppo di legislatori repubblicani dello Stato Usa del Wyoming che prevedeva il divieto di vendita di nuove auto elettriche entro il 2035. La bozza era stata sponsorizzata dal senatore dello Stato Jim Anderson e da altri cinque legislatori del Grand Old Party (Gop) cioè il partito repubblicano. I legislatori avevano fatto specifico riferimento all'importanza dell'industria dei combustibili fossili nel Wyoming e al modo in cui i veicoli a combustione interna hanno consentito la crescita economica attraverso il commercio interstatale.

Nel disegno di legge si sosteneva che le lunghe autostrade in aree scarsamente popolate, combinate con la mancanza di infrastrutture di ricarica, rendevano i veicoli elettrici del tutto impraticabili.

Ma un passaggio nella commissione per i minerali, le imprese e lo sviluppo economico ha di fatto bloccato l'iniziativa che - è stato chiarito - non aveva le caratteristiche del disegno di legge e quindi, anche se fosse stata recepita, non avrebbe avuto la forza di un divieto.

Il senatore democratico Chris Rothfuss che si è opposto al progetto ha anzi detto che "c'è un'opportunità con i veicoli elettrici che la risoluzione non è riuscita a cogliere".

Parlando del Wyoming ha infatti ribadito che lo Stato "lavora per cercare le opportunità, perché tradizionalmente è uno dei primi cinque Stati produttori di energia".