Auto: Pichetto, Italia per neutralità tecnologica

Le decisioni europee sul tema dell'energia avranno una certa ricaduta sul comparto automotive. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo telefonicamente al Forum Automotive in corso a Milano. "L'Italia - ha ricordato - è per la neutralità tecnologica". Non solo auto elettriche, dunque, per far fronte all'obiettivo zero emissioni comunitario che fissa al 2035 lo stop alla produzione dei motori termici, ma anche biocarburanti o altre tecnologie in fase di sviluppo o venture. "Bisogna coniugare l'obiettivo ambientale con le necessità produttive, economiche, e anche sociali" che - ricorda Pichetto - hanno un impatto rilevante per l'Italia. Il neoministro auspica che la riunione dei ministri dell'energia dell'Ue in programma domani trovi un punto di convergenza comune e possibilmente ancora più avanzato rispetto a quanto raggiunto appena pochi giorni fa.

Quanto a possibili proroghe che consentirebbero ai motori tradizionali di sopravvivere, almeno temporaneamente, Pichetto non si sbilancia: "Difficile adesso tirare conclusioni. Il tema è da affrontare con cautela e serietà".



Pichetto ha anche sottolineato che il governo è "favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica". È interesse di tutti, ha poi proseguito, liberarsi dalla dipendenza energetica. Pichetto ha anche assicurato che il governo Meloni proseguirà sulla strada tracciata dall'esecutivo Draghi anche a livello europeo.