Petrobras farà un impianto per la produzione di idrogeno verde

Petrobras ha annunciato che costruirà il suo primo impianto pilota per generare idrogeno verde presso la centrale termoelettrica Vale do Açu, nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte. L'idrogeno sarà prodotto utilizzando l'energia solare, che genererà energia elettrica per separare le molecole d'acqua in idrogeno e ossigeno.

Con un investimento complessivo di 90 milioni di reais (14,7 milioni di euro) il progetto sarà sviluppato in collaborazione con l'istituto Senai di innovazione in energie rinnovabili e vedrà i lavori realizzati da Weg, azienda brasiliana di riferimento a livello mondiale nel elettrificazione. L'unità dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2026.

"È il primo passo verso future iniziative commerciali nel segmento dell'idrogeno sostenibile", ha affermato in un comunicato il direttore di Transizione energetica e Sostenibilità di Petrobras, Maurício Tolmasquim.



