Impianto Fiat Algeria, al via le vendite del 2° modello

Fiat Algeria ha annunciato l'inizio delle vendite del proprio secondo modello proveniente dallo stabilimento di Tafraoui, nei pressi di Orano, nell'ovest del Paese, il Doblò commerciale, che si aggiunge alla Fiat 500, la cui commercializzazione era iniziata qualche mese fa. È quanto si legge in un comunicato di Fiat Algeria.

Questo nuovo prodotto di Fiat Algeria, aggiunge la nota, è in vendita a partire da 2.890.000 dinari, equivalenti a 19.659 euro, con la possibilità di iscriversi alla lista d'acquisto presso tutta la rete del marchio italiano o sul suo sito web. Il Doblò Commercialle è dotato di un motore Hdi da 1,6 litri di cilindrata e 90 cavalli e di un cambio manuale a cinque marce.

Inoltre, il ministro dell'Industria algerino, Ali Aoun, ha visionato oggi un modello di Fiat Doblo turistico, che sarà prodotto nell'impianto di Orano entro la fine del 2024, come riporta un comunicato del dicastero.

Per l'occasione, spiega Stellantis, sono stati firmati quattro contratti di subappalto tra Fiat Algeria e quattro industriali locali per la fornitura allo stabilimento del marchio italiano di ruote e relativo assemblaggio, fibre elettriche ed elettroniche e attrezzature per il Gpl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA