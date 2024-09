Autopromotec Talk, gli approfondimenti sul tema sostenibilità

Ha preso il via con l'evento svoltosi nella sede storica dell'Automobile Club di Milano il ciclo di incontri Autopromotec Talks che vertono e verteranno sui temi collegati ai settori e alle tecnologie presenti alla 30ma edizione di Autopromotec, in programma a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025. Con il titolo 'Zero emissioni e infinite soluzioni. È possibile essere competitivi e sostenibili? Invisibile! La sostenibilità che non ti aspetti nell’auto' numerosi e qualificati esperti hanno approfondito i temi che - partendo da energia, risparmio delle risorse, rigenerazione, circolarità e ottimizzazione dei cicli produttivi - riguardano appunto l'argomento sostenibilità che, l'ha definita così il Circular Economy Summit, è 'un’economia pensata per potersi rigenerare da sola'.

Pietro Meda, vicepresidente vicario di Automobile Club Milano, ha aperto i lavori sottolineando che "parlare di mobilità significa parlare di economia circolare.ma ciò non può prescindere dal fatto che è formata da tutti i partecipanti alla produzione e post produzione". A sua volta Gianmarco Giorda, direttore generale ANFIA, ha sottolineato come l'industria dell'automobile sia virtuosa in tema di sostenibilità, con una riduzione del 15% (nel 2023 rispetto al 2005) delll'energia impiegata per unità prodotta, del 50% le emissioni di CO2, di circa il 50% quello di acqua e di oltre il 50% i composti organici volatili (VOC). Particolarmente virtuoso l'impiego dell'acciaio che è riciclato per oltre l’80% con una riduzione del consumo energetico fino al 75%. Dal tema del riciclaggio dei pneumatici a fine vita che - ha detto Matteo De Tomasi, presidente e ad Michelin Italiana - "punta assieme a materiali provenienti da fonti rinnovabili ad aumentare rapidamente raggiungendo il 100%" si è passati l'intervento di Gianluca Meschi, ad di Washtec che ha ricordato come l’utilizzo delle risorse idriche, di crescente importanza in molti settori industriali, lo è egualmente nel settore degli autolavaggi automatici.

Le quattro R da non dimenticare (Riparo, Riciclo, Riuso, Rigenero) sono state al centro dell'intervento di Federica Bertoldi, responsabile comunicazione LKQ RHIAG mentre Massimo Greggio, ad di USI Italia, ha spiegato come anche la verniciatura possa essere più sostenibile con riduzione degli sprechi e ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali. Il tema dell'impiego di carburanti 'diversamente sostenibili' - come i bio-carburanti gassosi e più in generale qualunque altra forma di carburante di origine bio - è stato invece affrontato da Marco Seimandi, vicepresidente Westport Fuel Systems Italia.

A chiudere l’appuntamento è intervenuto Renzo Servadei, ad Autopromotec che ha invitato i presenti “a guardare oltre la superficie, con una prospettiva diversa, che non sottovaluti l'impatto nascosto della produzione e allo stesso tempo valorizzi la riparazione". "Mantenendo e riparando gli attuali veicoli -ha ribadito - possiamo esercitare una forma di sostenibilità spesso trascurata. L'utilizzo di materiali rigenerati e tecniche di riparazione per minimizzare gli sprechi riduce l'impatto ambientale". "Questo è particolarmente vero quando si considera l'intero ciclo di vita di un veicolo. La strada verso una vera sostenibilità non passa solo attraverso nuove tecnologie, ma nel massimizzare l'uso di ciò che già possediamo”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA